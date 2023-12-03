«Вегас» — «Вашингтон»: видеообзор матча НХЛ

«Вегас» дома обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Вегас» набрал 36 очков и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Вашингтон» с 26 очками — на 7-й строчке таблицы «Востока».

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