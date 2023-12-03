«Калгари» — «Ванкувер»: видеообзор матча НХЛ

«Ванкувер» на выезде победил «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Ванкувер» набрал 33 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Калгари» с 23 очками занимает 9-е место в таблице «Запада».

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