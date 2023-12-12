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Сегодня, 07:43

Мэттьюс догнал Кучерова в снайперской гонке НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
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Остон Мэттьюс.
Фото USA Today Sports

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (3:4 ОТ).

26-летний американец забил 19 голов за 25 матчей в сезоне и сравнялся в снайперской гонке с форвардом «Тампы» Никитой Кучеровым, который провел на три игры больше. За ними следует форвард «Ванкувера» Брок Босер, у которого 18 шайб в 28 матчах.

В текущем сезоне Мэттьюс набрал 28 (19+9) очков в 25 матчах.

Никита Кучеров
Остон Мэттьюс
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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2 Айлендерс 27 13 14 33
3 Филадельфия 27 15 12 32
4 Вашингтон 25 14 11 31
5 Нью-Джерси 26 14 12 29
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7 Питтсбург 26 11 15 25
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Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 26 18 8 39
2 Флорида 27 17 10 36
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Центральный дивизион И В П О
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3 Колорадо 27 16 11 34
4 Нэшвилл 28 15 13 30
5 Аризона 27 13 14 28
6 Сент-Луис 27 13 14 27
7 Миннесота 26 10 16 24
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