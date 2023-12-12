Мэттьюс догнал Кучерова в снайперской гонке НХЛ

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (3:4 ОТ).

26-летний американец забил 19 голов за 25 матчей в сезоне и сравнялся в снайперской гонке с форвардом «Тампы» Никитой Кучеровым, который провел на три игры больше. За ними следует форвард «Ванкувера» Брок Босер, у которого 18 шайб в 28 матчах.

В текущем сезоне Мэттьюс набрал 28 (19+9) очков в 25 матчах.