«Даллас» — «Детройт»: видеообзор матча

«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Детройт» — 6:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Старз» дубль оформил Миро Хейсканен, также отличились Эса Линделль, Джейсон Робертсон, Мэтт Дюшен и Джо Павелски. У «Ред Уингз» шайбы на счету Дэниэля Спронга, Джонатана Берггрена и Джо Велено.

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