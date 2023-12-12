Просветов поменял Георгиева после пяти пропущенных шайб от «Калгари»

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречается с «Калгари».

После второго периода вратарь «Эвеланш» Иван Просветов заменил Александра Георгиева, который пропустил пять шайб, отразив 17 бросков. Счет после второго периода 5:3 в пользу «Калгари».

В текущем сезоне 27-летний Георгиев провел 22 матча, один раз сыграв на ноль при 92,7 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 2.86.