Мэтт Нисканен: «Филадельфия» могла победить, но Василевский был предельно хорош»
10:52
Защитник «Филадельфии» Мэтт Нисканен считает, что его команда могла победить в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы-Бэй» (3:5). Он отметил голкипера соперников Андрея Василевского.
— Мы могли сегодня одержать победу, — цитирует Нисканена официальный сайт НХЛ. — У нас было достаточно шансов, но Василевский был предельно хорош
Василевский продлил серию без поражений в основное время до 21 матча (19-0-2). В истории НХЛ это четвертая по продолжительности серия.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/ovechkin-and-vasilevskiy-among-top-russian-performers-february-15/c-315134048
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