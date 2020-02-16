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Мэтт Нисканен: «Филадельфия» могла победить, но Василевский был предельно хорош»

10:52
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Защитник «Филадельфии» Мэтт Нисканен считает, что его команда могла победить в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы-Бэй» (3:5). Он отметил голкипера соперников Андрея Василевского.

— Мы могли сегодня одержать победу, — цитирует Нисканена официальный сайт НХЛ. — У нас было достаточно шансов, но Василевский был предельно хорош

Василевский продлил серию без поражений в основное время до 21 матча (19-0-2). В истории НХЛ это четвертая по продолжительности серия.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/ovechkin-and-vasilevskiy-among-top-russian-performers-february-15/c-315134048

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