Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:49

Неучев и Новиков забросили по шайбе в матче за фарм-клуб «Баффало»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Рочестер» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Торонто Марлиз» со счетом 5:3.

В составе фарм-клуба «Баффало» защитник Никита Новиков набрал 2 (1+1) очка, у форварда Виктора Неучева заброшенная шайба.

В текущем сезоне 20-летний Новиков провел провел 51 матч в АХЛ, набрав 17 (2+15) очков. У 20-летнего Неучева 23 (9+14) очка в 44 играх.

НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
0
Читайте также
Сухоруков сделал предложение Мамун на балу олимпийцев
Определились пары 1/4 финала Лиги чемпионов
Антонов назвал США участником украинского конфликта
Гордился дружбой со Стрельцовым и мечтал увидеть новый стадион. Умер легендарный Александр Ширвиндт — болельщик «Торпедо» с 1946 года
Член избиркома в Ижевске пыталась залить зеленкой КОИБ
В Киеве признали превосходство тяжелой артиллерии России над ВСУ
Популярное видео
«Миннесота» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Тарасенко во «Флориде», Кузнецов в «Каролине»
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Меркулов набрал два очка и реализовал победный буллит в матче за фарм-клуб «Бостона»

Проспект «Вашингтона» Суздалев забил лакросс-гол в Западной хоккейной лиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 66 43 23 90
2 Каролина 66 40 26 86
3 Филадельфия 67 34 33 76
4 Айлендерс 65 29 36 72
5 Вашингтон 65 31 34 71
6 Нью-Джерси 66 32 34 68
7 Питтсбург 65 29 36 67
8 Коламбус 66 22 44 55
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 67 45 22 94
2 Бостон 68 39 29 93
3 Торонто 65 38 27 84
4 Тампа-Бэй 66 35 31 76
5 Детройт 66 33 33 72
6 Баффало 67 32 35 69
7 Монреаль 66 25 41 61
8 Оттава 64 27 37 58
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 66 42 24 89
2 Колорадо 67 42 25 89
3 Даллас 68 40 28 89
4 Нэшвилл 67 38 29 80
5 Миннесота 67 33 34 73
6 Сент-Луис 66 34 32 71
7 Аризона 67 27 40 59
8 Чикаго 67 18 49 41
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 67 42 25 92
2 Эдмонтон 64 40 24 83
3 Лос-Анджелес 66 34 32 79
4 Вегас 66 35 31 77
5 Калгари 66 32 34 69
6 Сиэтл 65 28 37 68
7 Анахайм 67 23 44 49
8 Сан-Хосе 65 16 49 39
Результаты / календарь
6.03
7.03
8.03
9.03
10.03
11.03
12.03
13.03
14.03
15.03
16.03
17.03
18.03
19.03
20.03
21.03
16.03 03:00
Виннипег – Анахайм
 6 : 0
16.03 03:30
Чикаго – Лос-Анджелес
 0 : 5
16.03 19:30
Детройт – Баффало
 - : -
16.03 19:30
Айлендерс – Оттава
 - : -
16.03 22:00
Питтсбург – Рейнджерс
- : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 67 115
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 65 112
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 62 106
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 64 55
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 63 48
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 67 46
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Спенсер Мартин

Спенсер Мартин

Каролина

 5 1.97
Новости
RSS RSS
Все новости