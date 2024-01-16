Матч всех звезд НХЛ 2024: когда пройдет и состав участников шоу

Матч всех звезд НХЛ 2024 пройдет с 1 по 3 февраля в Торонто

В период 1 по 3 февраля в Торонто пройдет Матч звезд НХЛ на «Скоушабэнк-арене». Формат проведения мастер-шоу был изменен. Вместо того, чтобы распределить 44 участника Матча всех звезд по разным конкурсам для гарантии того, что каждая команда НХЛ будет представлена в мастер-шоу, как это было раньше, НХЛ выберет 8 игроков из числа 44 участников Матча звезд. Еще четыре хоккеиста будут выбраны голосованием болельщиков. Таким образом, всего 12 игроков примут участие в мастер-шоу.

Ранее НХЛ опубликовала список из 32 игроков, по одному от каждой команды лиги, которые примут участие в Матче звезд. Еще 12 человек отобрали поклонники. Среди участников — сразу пять россиян: Игоря Шестеркина, Никиту Кучерова и Кирилла Капризова выбрала лига, а Сергея Бобровского и Александра Георгиева — болельщики.

Полный список участников Матча звезд НХЛ — 2024

Атлантический дивизион

Давид Пастрняк («Бостон»), Расмус Далин («Баффало»), Алекс Дебринкэт («Детройт»), Сэм Райнхарт («Флорида»), Ник Судзуки («Монреаль»), Брэди Ткачук («Оттава»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй»), Остон Мэттьюс («Торонто»).

Столичный дивизион

Себастьян Ахо («Каролина»), Бун Дженнер («Коламбус»), Джек Хьюз («Нью-Джерси»), Мэтью Барзал («Айлендерс»), Игорь Шестёркин («Рейнджерс»), Трэвис Конечны («Филадельфия»), Сидни Кросби («Питтсбург»), Том Уилсон («Вашингтон»).

Центральный дивизион

Клейтон Келлер («Аризона»), Коннор Бедард («Чикаго»), Натан Маккиннон («Колорадо»), Джейк Эттингер («Даллас»), Кирилл Капризов («Миннесота»), Филип Форсберг («Нэшвилл»), Роберт Томас («Сент-Луис»), Коннор Хеллебайк («Виннипег»).

Тихоокеанский дивизион

Фрэнк Ватрано («Анахайм»), Элиас Линдхольм («Калгари»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Кэм Тальбо («Лос-Анджелес»), Томаш Гертл («Сан-Хосе»), Ольвер Бьёркстранд («Сиэтл»), Куинн Хьюз («Ванкувер»), Джек Айкел («Вегас»).

Матч всез звезд НХЛ — ежегодная товарищеская игра сильнейших действующих хоккеистов лиги. Официально первая игра была сыграна в сезоне 1947/1948 года,

Матч звезд НХЛ 2024: кто из россиян сыграет