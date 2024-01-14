Кучеров, Капризов и топ-вратари: кто из россиян сыграет на Матче звезд НХЛ?
Новый формат мастер-шоу
С 1 по 3 февраля большинство игроков НХЛ уйдут на каникулы, а лучшие хоккеисты соберутся в Торонто на Матче звезд лиги.
Олл-стар невозможно представить без россиян. Не собираюсь включать внутреннего патриота, но без наших игроков чемпионат действительно станет более тусклым. Для этого достаточно оценить гонку бомбардиров и обладателей «Везина Трофи» последних лет. Неудивительно, что сразу пять россиян прилетят в Торонто. Игоря Шестеркина, Никиту Кучерова и Кирилла Капризова выбрала сама лига, а Сергея Бобровского и Александра Георгиева добрали болельщики. Вот только, в каких командах они сыграют, будет известно лишь после драфта, когда капитаны четырех дивизионов определят составы вместе со знаменитостями.
Матч звезд с каждым сезоном все больше обживается в формате шоу. Лига бьется за аудиторию и пробует новые форматы, ежегодно готовя сюрпризы. Мы помним, как часть мастер-шоу в 2022 и 2023 годах проводили под открытым небом. Развлекательной программой Матчей звезд занимается директор НХЛ по контенту Стив Майер. Год назад, когда Олл-стар принимала Флорида, лига обсуждала идею создания ледового шоу с участием крокодилов и шайб из мяса для конкурса точного броска. В 2024 году участникам мастер-шоу добавили мотивации — победитель получит миллион долларов.
Однако не каждый из выбранных игроков покажет свои скиллы. Лига отобрала 12 хоккеистов для мастер-шоу — они побьются за выход в решающий конкурс, в котором определится победитель. Звучит интригующе — уверен, многие сюрпризы еще приберегли до самой встречи игроков в Торонто. Город с большими хоккейными традициями обязательно оценит задумку НХЛ. Только так, пробуя новые форматы, реально сохранить и приумножить аудиторию, которая следит за общими мероприятиями без привязки к конкретному клубу. В мастер-шоу ждем волшебства от Кучерова.
Выбор россиян
Невозможно представить Матч звезд и без лучшего бомбардира лиги и человека, который стабильно кошмарит вратарей. Кучеров — не самый публичный игрок. Интервью Никита дает редко, особым обожанием среди журналистов не пользуется. Зато форвард «Тампы» все доказывает на льду, стабильно поставляя шедевры в подборки лучших голов.
Кирилл Капризов, хоть и проводит не самый впечатляющий сезон, остается главной звездой «Миннесоты». Влияние форварда на команду легко оценить, просмотрев результаты последних матчей, которые россиянин пропустил из-за травмы. «Уайлд» чаще проигрывали, а атака потускнела. Для самого Капризова приглашение в Торонто — возможность перезагрузиться перед важным отрезком чемпионата. Шансы на плей-офф еще не потеряны, но, чтобы запрыгнуть в кубковую восьмерку, «Миннесоте» надо ударно провести концовку регулярки.
Любопытная ситуация сложилась среди выбранных голкиперов. Наши вратари не феерили в первой половине регулярки. Уже появляются рейтинги претендентов на «Везина Трофи» — и в них мы не видим ни Шестеркина, ни Сорокина, ни Василевского. Что, впрочем, поддается объяснению. Они в силу разных причин играют неровно и уступают конкурентам за приз. Зато на Матч звезд приглашены сразу три российских голкипера: Шестеркин, Бобровский и Георгиев.
Игоря выбрали представители лиги на первом этапе голосования. Кандидатура россиянина на первый взгляд вызвала противоречия. Все-таки Артемий Панарин гонится за Кучеровым в списке бомбардиров и считается фронтменом «Рейнджерс». Однако форвард заранее заявил, что пропустил бы Олл-стар по уважительной причине. Они с супругой Алисой ждут пополнения — звездный уик-энд Артемий хочет посвятить семье.
Бобровского и Георгиева добрали болельщики на втором этапе. Вратарей выбрали заслуженно. Сергей выдал феноменальный прошлый плей-офф, когда добрался с «Флоридой» до финала Кубка Стэнли. И в этой регулярке воспитанник «Кузни» играет солидно, отражая в среднем более 91 процента бросков. Георгиев — самый побеждающий голкипер НХЛ. Александр забронировал место первого номера «Колорадо» и выиграл 24 матча из 36.
Что до других россиян, то мы не увидим в Торонто второго снайпера в истории НХЛ Александра Овечкина. От «Вашингтона» лига выбрала Тома Уилсона. Хотя лидер «Кэпиталз» — нечастый гость Олл-стар, если не считать прошлый сезон. Александр жертвовал Матчами звезд ради подготовки к концовке чемпионата, за что даже получал дисквалификации от лиги. Пропустит мероприятие в Торонто Коннор Бедард. Главный претендент на «Колдер Трофи» успешно перенес операцию после перелома челюсти и выбыл на шесть-восемь недель. С появлением Бедарда на Олл-стар придется повременить. Как минимум до следующего сезона.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|41
|26
|15
|54
|2
|Каролина
|42
|24
|18
|53
|3
|Филадельфия
|43
|23
|20
|52
|4
|Айлендерс
|42
|19
|23
|48
|5
|Нью-Джерси
|40
|22
|18
|47
|6
|Вашингтон
|40
|20
|20
|46
|7
|Питтсбург
|41
|20
|21
|46
|8
|Коламбус
|43
|13
|30
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|42
|25
|17
|59
|2
|Флорида
|42
|27
|15
|56
|3
|Торонто
|40
|21
|19
|50
|4
|Тампа-Бэй
|44
|22
|22
|49
|5
|Детройт
|42
|21
|21
|47
|6
|Монреаль
|42
|17
|25
|41
|7
|Баффало
|43
|18
|25
|40
|8
|Оттава
|38
|15
|23
|30
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|42
|28
|14
|60
|2
|Колорадо
|43
|28
|15
|59
|3
|Даллас
|42
|25
|17
|55
|4
|Нэшвилл
|43
|24
|19
|49
|5
|Аризона
|41
|21
|20
|44
|6
|Сент-Луис
|41
|21
|20
|44
|7
|Миннесота
|42
|17
|25
|39
|8
|Чикаго
|43
|12
|31
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|43
|29
|14
|61
|2
|Вегас
|43
|24
|19
|53
|3
|Лос-Анджелес
|39
|20
|19
|48
|4
|Эдмонтон
|39
|23
|16
|47
|5
|Сиэтл
|42
|19
|23
|47
|6
|Калгари
|43
|20
|23
|45
|7
|Анахайм
|42
|14
|28
|29
|8
|Сан-Хосе
|43
|10
|33
|23
|14.01
|00:00
|
Оттава – Сан-Хосе
|5 : 4
|14.01
|00:00
|
Баффало – Ванкувер
|0 : 1
|14.01
|02:00
|
Флорида – Нью-Джерси
|1 : 4
|14.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Анахайм
|5 : 1
|14.01
|03:00
|
Торонто – Колорадо
|3 : 5
|14.01
|03:00
|
Виннипег – Филадельфия
|0 : 2
|14.01
|03:00
|
Монреаль – Эдмонтон
|1 : 2 ОТ
|14.01
|03:00
|
Коламбус – Сиэтл
|4 : 7
|14.01
|03:00
|
Детройт – Лос-Анджелес
|5 : 3
|14.01
|03:00
|
Каролина – Питтсбург
|3 : 2 ОТ
|14.01
|04:00
|
Сент-Луис – Бостон
|3 : 4 ОТ
|14.01
|04:00
|
Чикаго – Даллас
|1 : 3
|14.01
|04:00
|
Миннесота – Аризона
|0 : 6
|14.01
|04:00
|
Нэшвилл – Айлендерс
|3 : 1
|14.01
|06:00
|
Вегас – Калгари
|1 : 3
|14.01
|21:00
|
Рейнджерс – Вашингтон
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|43
|72
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|43
|69
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|42
|59
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|39
|33
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|42
|31
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|43
|28
|И
|КН
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41