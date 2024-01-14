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Сегодня, 19:30

Кучеров, Капризов и топ-вратари: кто из россиян сыграет на Матче звезд НХЛ?

Пять россиян сыграют в Матче звезд НХЛ-2024
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Хоккеисты Никита Кучеров, Кирилл Капризов и Игорь Шестеркин
Никита Кучеров, Кирилл Капризов и Игорь Шестеркин.
Фото USA Today Sports
Лига и болельщики выбрали пять наших хоккеистов для уик-энда в Торонто.

Новый формат мастер-шоу

С 1 по 3 февраля большинство игроков НХЛ уйдут на каникулы, а лучшие хоккеисты соберутся в Торонто на Матче звезд лиги.

Олл-стар невозможно представить без россиян. Не собираюсь включать внутреннего патриота, но без наших игроков чемпионат действительно станет более тусклым. Для этого достаточно оценить гонку бомбардиров и обладателей «Везина Трофи» последних лет. Неудивительно, что сразу пять россиян прилетят в Торонто. Игоря Шестеркина, Никиту Кучерова и Кирилла Капризова выбрала сама лига, а Сергея Бобровского и Александра Георгиева добрали болельщики. Вот только, в каких командах они сыграют, будет известно лишь после драфта, когда капитаны четырех дивизионов определят составы вместе со знаменитостями.

Никита Кучеров. Кучеров вошел в десятку великих россиян НХЛ. Быстрее него 800 очков набрали только два наших игрока

Матч звезд с каждым сезоном все больше обживается в формате шоу. Лига бьется за аудиторию и пробует новые форматы, ежегодно готовя сюрпризы. Мы помним, как часть мастер-шоу в 2022 и 2023 годах проводили под открытым небом. Развлекательной программой Матчей звезд занимается директор НХЛ по контенту Стив Майер. Год назад, когда Олл-стар принимала Флорида, лига обсуждала идею создания ледового шоу с участием крокодилов и шайб из мяса для конкурса точного броска. В 2024 году участникам мастер-шоу добавили мотивации — победитель получит миллион долларов.

Однако не каждый из выбранных игроков покажет свои скиллы. Лига отобрала 12 хоккеистов для мастер-шоу — они побьются за выход в решающий конкурс, в котором определится победитель. Звучит интригующе — уверен, многие сюрпризы еще приберегли до самой встречи игроков в Торонто. Город с большими хоккейными традициями обязательно оценит задумку НХЛ. Только так, пробуя новые форматы, реально сохранить и приумножить аудиторию, которая следит за общими мероприятиями без привязки к конкретному клубу. В мастер-шоу ждем волшебства от Кучерова.

Хоккеист Никита Кучеров
Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports

Выбор россиян

Невозможно представить Матч звезд и без лучшего бомбардира лиги и человека, который стабильно кошмарит вратарей. Кучеров — не самый публичный игрок. Интервью Никита дает редко, особым обожанием среди журналистов не пользуется. Зато форвард «Тампы» все доказывает на льду, стабильно поставляя шедевры в подборки лучших голов.

Кирилл Капризов, хоть и проводит не самый впечатляющий сезон, остается главной звездой «Миннесоты». Влияние форварда на команду легко оценить, просмотрев результаты последних матчей, которые россиянин пропустил из-за травмы. «Уайлд» чаще проигрывали, а атака потускнела. Для самого Капризова приглашение в Торонто — возможность перезагрузиться перед важным отрезком чемпионата. Шансы на плей-офф еще не потеряны, но, чтобы запрыгнуть в кубковую восьмерку, «Миннесоте» надо ударно провести концовку регулярки.

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Любопытная ситуация сложилась среди выбранных голкиперов. Наши вратари не феерили в первой половине регулярки. Уже появляются рейтинги претендентов на «Везина Трофи» — и в них мы не видим ни Шестеркина, ни Сорокина, ни Василевского. Что, впрочем, поддается объяснению. Они в силу разных причин играют неровно и уступают конкурентам за приз. Зато на Матч звезд приглашены сразу три российских голкипера: Шестеркин, Бобровский и Георгиев.

Хоккеист Игорь Шестеркин
Игорь Шестеркин.
Фото USA Today Sports

Игоря выбрали представители лиги на первом этапе голосования. Кандидатура россиянина на первый взгляд вызвала противоречия. Все-таки Артемий Панарин гонится за Кучеровым в списке бомбардиров и считается фронтменом «Рейнджерс». Однако форвард заранее заявил, что пропустил бы Олл-стар по уважительной причине. Они с супругой Алисой ждут пополнения — звездный уик-энд Артемий хочет посвятить семье.

Бобровского и Георгиева добрали болельщики на втором этапе. Вратарей выбрали заслуженно. Сергей выдал феноменальный прошлый плей-офф, когда добрался с «Флоридой» до финала Кубка Стэнли. И в этой регулярке воспитанник «Кузни» играет солидно, отражая в среднем более 91 процента бросков. Георгиев — самый побеждающий голкипер НХЛ. Александр забронировал место первого номера «Колорадо» и выиграл 24 матча из 36.

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Что до других россиян, то мы не увидим в Торонто второго снайпера в истории НХЛ Александра Овечкина. От «Вашингтона» лига выбрала Тома Уилсона. Хотя лидер «Кэпиталз» — нечастый гость Олл-стар, если не считать прошлый сезон. Александр жертвовал Матчами звезд ради подготовки к концовке чемпионата, за что даже получал дисквалификации от лиги. Пропустит мероприятие в Торонто Коннор Бедард. Главный претендент на «Колдер Трофи» успешно перенес операцию после перелома челюсти и выбыл на шесть-восемь недель. С появлением Бедарда на Олл-стар придется повременить. Как минимум до следующего сезона.

Александр Георгиев
Игорь Шестеркин
Кирилл Капризов
Никита Кучеров
Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
Матч звезд
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«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 41 26 15 54
2 Каролина 42 24 18 53
3 Филадельфия 43 23 20 52
4 Айлендерс 42 19 23 48
5 Нью-Джерси 40 22 18 47
6 Вашингтон 40 20 20 46
7 Питтсбург 41 20 21 46
8 Коламбус 43 13 30 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 42 25 17 59
2 Флорида 42 27 15 56
3 Торонто 40 21 19 50
4 Тампа-Бэй 44 22 22 49
5 Детройт 42 21 21 47
6 Монреаль 42 17 25 41
7 Баффало 43 18 25 40
8 Оттава 38 15 23 30
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 42 28 14 60
2 Колорадо 43 28 15 59
3 Даллас 42 25 17 55
4 Нэшвилл 43 24 19 49
5 Аризона 41 21 20 44
6 Сент-Луис 41 21 20 44
7 Миннесота 42 17 25 39
8 Чикаго 43 12 31 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 43 29 14 61
2 Вегас 43 24 19 53
3 Лос-Анджелес 39 20 19 48
4 Эдмонтон 39 23 16 47
5 Сиэтл 42 19 23 47
6 Калгари 43 20 23 45
7 Анахайм 42 14 28 29
8 Сан-Хосе 43 10 33 23
Результаты / календарь
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
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14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
14.01 00:00
Оттава – Сан-Хосе
 5 : 4
14.01 00:00
Баффало – Ванкувер
 0 : 1
14.01 02:00
Флорида – Нью-Джерси
 1 : 4
14.01 03:00
Тампа-Бэй – Анахайм
 5 : 1
14.01 03:00
Торонто – Колорадо
 3 : 5
14.01 03:00
Виннипег – Филадельфия
 0 : 2
14.01 03:00
Монреаль – Эдмонтон
 1 : 2 ОТ
14.01 03:00
Коламбус – Сиэтл
 4 : 7
14.01 03:00
Детройт – Лос-Анджелес
 5 : 3
14.01 03:00
Каролина – Питтсбург
 3 : 2 ОТ
14.01 04:00
Сент-Луис – Бостон
 3 : 4 ОТ
14.01 04:00
Чикаго – Даллас
 1 : 3
14.01 04:00
Миннесота – Аризона
 0 : 6
14.01 04:00
Нэшвилл – Айлендерс
3 : 1
14.01 06:00
Вегас – Калгари
 1 : 3
14.01 21:00
Рейнджерс – Вашингтон
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 43 72
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 43 69
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 42 59
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 39 33
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 42 31
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 43 28
И КН
Крис Дриджер

Крис Дриджер

Сиэтл Кракен

 1 1
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41

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