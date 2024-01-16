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Сегодня, 21:30

«Вашингтон» — «Анахайм»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире

Трансляция матча НХЛ «Вашингтон» — «Анахайм» 17 января во Вконтакте начнется в 03.00
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Хоккеист Александр Овечкин.
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

В ночь на 17 января «Вашингтон» дома на территории комплекса «Кэпитал Уан-арена» сыграет против «Анахайма» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча начнется в 03.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Вашингтон» — «Анахайм» в прямом эфире и бесплатно можно будет в соцсети ВКонтакте. Следите за ключевыми событиями игры регулярки НХЛ с помощью матч-центра «СЭ».

«Кэпиталз» с 46 очками находятся на 12-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции после 41 встречи. «Дакс» с 31 баллом располагаются на 14-й строчке на Западе после 43 игр. В последний раз команды встречались 1 декабря 2023 года. Тогда «Вашингтон» в гостях оказался сильнее «Анахайма» (5:4).

В составе «Вашингтона» играет российский форвард Александр Овечкин. В текущем сезоне 38-летний хоккеист набрал 27 (8+19) очков в 39 матчах при показателе полезности «-11». На счету Овечкина 830 заброшенных шайб за все время выступлений в регулярных чемпионатах НХЛ. Рекордсменом лиги является канадец Уэйн Гретцки с 894 голами.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Вашингтон Кэпиталз
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«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
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«Рейнджерс» — «Сиэтл»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 42 27 15 56
2 Филадельфия 44 24 20 54
3 Каролина 43 24 19 53
4 Питтсбург 42 21 21 48
5 Айлендерс 43 19 24 48
6 Нью-Джерси 41 22 19 47
7 Вашингтон 41 20 21 46
8 Коламбус 44 14 30 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 43 26 17 61
2 Флорида 43 27 16 57
3 Торонто 41 21 20 50
4 Детройт 43 22 21 49
5 Тампа-Бэй 44 22 22 49
6 Монреаль 43 18 25 43
7 Баффало 44 19 25 42
8 Оттава 38 15 23 30
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 42 28 14 60
2 Колорадо 44 28 16 59
3 Даллас 42 25 17 55
4 Нэшвилл 44 24 20 49
5 Аризона 41 21 20 44
6 Сент-Луис 42 21 21 44
7 Миннесота 43 18 25 41
8 Чикаго 43 12 31 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 44 29 15 62
2 Вегас 44 25 19 55
3 Лос-Анджелес 40 21 19 50
4 Эдмонтон 39 23 16 47
5 Сиэтл 43 19 24 47
6 Калгари 43 20 23 45
7 Анахайм 43 15 28 31
8 Сан-Хосе 44 10 34 23
Результаты / календарь
6.01
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19.01
20.01
21.01
16.01 02:00
Вегас – Нэшвилл
 4 : 1
16.01 02:00
Миннесота – Айлендерс
5 : 0
16.01 03:00
Монреаль – Колорадо
 4 : 3
16.01 04:00
Сент-Луис – Филадельфия
 2 : 4
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 43 72
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 44 70
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 43 61
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 40 33
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 43 32
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 43 28
И КН
Крис Дриджер

Крис Дриджер

Сиэтл Кракен

 1 1
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41

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