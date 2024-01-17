Дадонов забросил 10-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Даллас» удвоил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса».

На 16-й минуте встречи шайбу забросил российский нападающий Евгений Дадонов. Для него этот гол стал 10-м в текущем сезоне.