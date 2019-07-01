Марк Бержевен: "Ахо хочет приехать в Монреаль"

Генеральный менеджер "Монреаля" Марк Бержевен прокомментировал предложение форварду "Каролины" Себастьяну Ахо, который находится в статусе ограниченно свободного агента. Канадская команда предложила игроку пятилетний контракт

– Себастьян Ахо принял наше предложение. Он хочет приехать в Монреаль. Он видит, что нашу молодежь и хочет быть частью этого. Мы гордимся, но впереди еще период ожидания.

У "Каролины" есть возможность повторить предложение и сохранить 21-летнего лидера команды.

"Монреаль" сделал предложение ограниченно свободному агенту Ахо