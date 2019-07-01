"Монреаль" сделал предложение ограниченно свободному агенту Ахо

"Монреаль" намерен подписать контракт с форвардом "Каролины" Себастьяном Ахо, который находится в статусе ограниченно свободного агента, сообщает журналист Эрик Энджелс. "Канадиенс" предложил ему соглашение на пять лет с годовой зарплатой 8,45 миллионов долларов, игрок ответил согласием. Теперь "Харрикенйз" должен повторить предложение, если намерен сохранить лидера команды.

В прошедшем сезоне на счету 21-летнего Ахо 83 (30+53) очка в 82 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности "+25". В плей-офф он набрал 12 (5+7) баллов в 15 играх.

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