Марченко удивился, что ранее четыре россиянина не забивали в одном матче НХЛ: «У нас же была Русская Пятерка»

Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко поделился мнением о достижении российских игроков в матче против «Бостона» (5:2).

В матче регулярного чемпионата НХЛ голы забили четыре российских игрока «Блю Джекетс» — Егор Чинахов, Дмитрий Воронков, Иван Проворов и Кирилл Марченко.

«Я об этом (достижении) не думал, но да, это странно. У нас все-таки в истории была «Русская пятерка» в «Детройте», много русских ребят в одной команде. Но это круто для нас, наслаждаемся моментом», — сказал Марченко после игры.

После этого матча «Коламбус» с 18 очками занимает предпоследнее место в Восточной конференции.

Исторический день для наших в НХЛ: четыре российских игрока «Коламбуса» забили по голу и установили рекорд!