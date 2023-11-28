«Коламбус» обыграл «Бостон», четыре российских игрока «Блю Джэкетс» забросили по шайбе

«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Бостон» со счетом 5:2.

В составе «Блю Джэкетс» 2 (1+1) очка набрал Егор Чинахов, по голу забили Дмитрий Воронков, Иван Проворов, Кирилл Марченко и Джастин Данфорт. У «Брюинз» отличились Мэттью Пойтрас и Джон Бичер, вратарь Линус Улльмарк сменил Джереми Суэймена на 27-й минуте при счете 0:2.

После этого матча «Коламбус» с 18 очками занимает предпоследнее место в Восточной конференции, «Бостон» с 31 очком — на второй строчке.