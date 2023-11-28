Воронков обратился к игрокам «Коламбуса» на русском после голов четырех россиян в матче

Нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (5:2) обратился к сокомандникам на русском.

Воронкова хоккеисты «Блю Джэкетс» признали лучшим игроков встречи, вручив ему в раздевалке кепку. После этого россиянин сказал на английском: «Good job, guys. Good game (Хорошая работа, ребята. Хорошая игра)».

Затем он обратился к Кириллу Марченко с просьбой перевести и сказал на русском: «Хорошая игра. Все молодчики».

Воронков в матче с «Бостоном» забил один гол и завершил встречу с показателем полезности «+3».

«Коламбус» с 18 очками занимает предпоследнее место в Восточной конференции.