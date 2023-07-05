Марченко рассказал о готовности к изменениям в «Коламбусе» при тренере Бэбкоке
Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко поделился мнением о новом главном тренере команде Майке Бэбкоке.
«Очень интересно, каким у нас в следующем сезоне будет стиль игры, какой он поставит хоккей для нас с тактической точки зрения. Потому что я работал с многими тренерами в России, и у каждого своя система, тактика. В системе «Коламбуса» это все было очень похоже, но интересно, как он это видит, какие будет вносить изменения и как объяснять», — приводит слова Марченко ТАСС.
Также 22-летний хоккеист заявил, что находится в большом предвкушении от работы с новым тренером.
«Также очень интересно, какой будет дисциплина в команде, как будет построен коллектив, потому что я люблю что-то новое открывать, узнавать и смотреть. Это тренер с огромным стажем. Мы друг друга не знаем, но я в большом предвкушении работы с ним. Должно все равно что-то поменяться, и всегда интересно, что будет. Весь мир знает, кто это такой и чем он прославился, поэтому для меня огромная честь работать с ним в следующем сезоне, я этого жду», — отметил Марченко.
«Коламбус» объявил о назначении 60-летнего Бэбкока на пост главного тренера 1 июля. Ранее специалист выиграл с «Детройтом» Кубок Стэнли (2008), а со сборной Канады — два золота Олимпийских игр (2010, 2014). Предыдущим местом работы Бэбкока в НХЛ был «Торонто».
«Коламбус» завершил регулярный чемпионат НХЛ сезона-2022/23 на 16 месте в Восточной конференции, набрав 59 очков.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|11.10
|00:30
|
Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
|
Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
|
Вегас – Сиэтл
|- : -