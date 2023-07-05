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Фехервари продлил контракт с «Вашингтоном» на три года и 8 миллионов долларов

Руслан Минаев
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«Вашингтон» объявил о продлении контракта с защитником Мартином Фехервари. Соглашение с 23-летним защитником рассчитано на три года и 8 миллионов долларов. Среднегодовая зарплата (кэпхит) составит 2,67 миллиона.

В прошлом сезоне словак провел 67 матчей в «регулярке» НХЛ и набрал 16 (6+10) очков.

Он был выбран «Кэпиталз» под общим 46-м номером на драфте НХЛ 2018 года.

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НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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