Майк Бэбкок назначен главным тренером «Коламбуса»

«Коламбус» назначил Майка Бэбкока главным тренером, сообщает пресс-служба клуба.

60-летний специалист подписал двухлетний контракт до конца сезона НХЛ-2024/25.

Ранее «Коламбус» возглавлял Брэд Ларсен. Он руководил командой с 2021 по апрель 2023 года.

Последним клубом канадца был «Торонто», из которого Бэбкок был уволен в 2019 году.

«Коламбус» завершил регулярный чемпионат сезона-2022/23 на 16 месте в Восточной конференции, набрав 59 очков.