Тренер-диктатор возвращается в НХЛ спустя четыре года. Что ждет русскую молодежь «Коламбуса»?

Майк Бэбкок — снова в лиге.

Большой контракт с «Торонто» и слезы Марнера

Желание «Коламбуса» изменить командный стиль и добавить жесткости ради развития игроков и франшизы удачно совпало с истечением контракта Майка Бэбкока с «Торонто».

В 2015 году Бэбкок подписал контракт с «Мэйпл Лифс» на 8 лет и 50 миллионов долларов. Невероятные 6,2 миллиона за сезон сделали его, по данным Cap Friendly, самым высокооплачиваемым тренером в НХЛ. Однако отработать свое соглашение до конца у специалиста не получилось: в ноябре 2020-го он был «отстранен».

Поводов для такого «увольнения» было несколько. Во-первых, клуб проиграл шесть матчей подряд (всего — 14 из 23 встреч) и шел вне зоны плей-офф. Хотя перед началом сезона команду, за которую играли Остон Мэттьюс, Митч Марнер, Джон Таварес и Виллиам Нюландер, считали одним из претендентов на Кубок Стэнли. Во-вторых, в клубе разгорелся скандал из-за токсичного отношения тренера к игрокам и персоналу.

Некоторых молодых игроков Бэбкок буквально доводил до слез. Например, Митча Марнера. Майк часто отчитывал новичка за лень и решил научить его мудрости следующим образом: попросил Марнера составить список игроков «Торонто» по тому, кто лучше всех выкладывается на льду. А затем... показал этот рейтинг ряду игроков команды, например Тайлеру Бозаку и Назему Кадри.

Марнер был в шоке, однако и ветераны оказались не в восторге от такого поступка тренера. Митч был всеобщим любимцем, и в раздевалке его все поддерживали. Так что в случившейся ситуации все встали на сторону молодого игрока. Перед Митчем тренер извинился, но осадочек у всех остался.

Уволить тренера нормально тоже не получилось. «Торонто» и Майк не смогли договориться об условиях выкупа четырех лет контракта, поэтому просто сошлись на том, что Бэбкок не будет работать в НХЛ до тех пор, пока не истечет соглашение.

В итоге возрастной специалист отдыхал, поработал год тренером в университете Саскачевана и зарабатывал большие деньги за то, чтобы больше не мучить игроков.

Фото Global Look Press

«Даю Годро три месяца»

С подобных сообщений болельщиков в социальных сетях стартовала карьера Бэбкока в «Коламбусе».

Клуб решил не рисковать, в отличие от «Торонто»: контракт с 60-летним специалистом рассчитан на два года и 8 миллионов долларов. Об этом сообщил Columbus Dispatch.

Почему шутят про Годро? Все довольно очевидно. С одной стороны, Бэбкок зарекомендовал себя как жесткий и харизматичный тренер, который не будет водить хоккеистов за ручку. С другой - Джонни успел поиграть под руководством не менее сурового и токсичного Дэрила Саттера. И тогда форвард набирал в регулярке больше ста очков. Но есть ощущение, что Джонни не будет счастлив повторить такой опыт.

Вряд ли для всех игроков «Блю Джэкетс» назначение такого «скандального» специалиста стало неожиданностью. По информации The Athletic, генеральный менеджер Ярмо Кекалайнен общался с некоторыми хоккеистами на тему Бэбкока. Обсуждение шло в том формате, что игроки могут взвесить несколько предложенных руководством кандидатур. Проверяли реакцию.

Лидер обороны «Блю Джакетс» Зак Веренски напрямую об этом тренере не говорил, но отметил, что доверится решению руководства: «Я и другие игроки полностью доверяем Кекалайнену в принятии правильного решения. В конце концов, мы все хотим начать побеждать».

Помимо игроков, руководство советовалось и с теми, кто работал с Майком ранее. Например, с бывшей звездой «Коламбуса» Риком Нэшем. Он и Бэбкок выиграли со сборной Канады Олимпийские игры в 2010 и 2014 годах.

Фото Global Look Press

Почему именно Бэбкок?

В 2015-м Кекалайнен назначил главным тренером такого же жесткого Джона Тортореллу, и это сработало. При американском специалисте «Коламбус» показал лучшие результаты в своей истории: четыре выхода в плей-офф подряд. Причем в 2019 году при Торторелле «Блю Джэкетс» со счетом 4-0 выбили в первом раунде «Тампу-Бэй».

После увольнения Джона в 2021-м «Коламбус» так и не смог хотя бы раз выйти в плей-офф. Видимо, генеральный менеджер решил, что с этой командой сработает только жесткая рука опытного тренера. Торторелла теперь будет поднимать с колен «Филадельфию», поэтому очень вовремя освободился Бэбкок.

Несмотря на ужасный характер, Майк — легенда НХЛ. 700 побед в лиге за 1301 матч, один выигранный Кубок Стэнли (в 2018-м с «Детройтом»), два золота Олимпийских игр. За всю его карьеру из 16 сезонов в НХЛ только дважды команды, которыми он руководил, не выходили в плей-офф: «Анахайм» в сезоне-2003/04 и «Торонто» — 2015/16.

Этот человек может поднять франшизу на новый уровень. И у него вместе с этим клубом будут хорошие стартовые условия. Здесь перестройка идет давно, нет слабых ветеранов с большими контрактами. Есть только гигантское количество талантов, которые зависли в своем развитии и которым нужно сделать так необходимый отеческий пинок под зад. Молодым игрокам вроде Коула Силлинджера, Егора Чинахова и Кента Джонсона, играющих ниже ожиданий, такое назначение пойдет на пользу. А ведь есть еще много талантливой молодежи, например россияне Даниил Тарасов, Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков.

Кекалайнен принял смелое решение, возвращая в лигу возрастного специалиста с тяжелым характером. Но есть ощущение, что болельщики (не игроки) точно скажут спасибо. Вызывает вопросы только готовность Майка тренировать: четыре года тренер сидел без работы на высоком уровне. Точно можно сказать, что хоккеистам «Коламбуса» при нем придется попотеть: много прессинговать и стараться как можно больше владеть шайбой.

Про Бэбкока можно с уверенностью сказать, что он за годы отдыха успел подумать над своим поведением. «Попытался ли я когда-нибудь кого-нибудь запугать? Это самая безумная вещь, о которой я когда-либо слышал. Сейчас я в курсе, что даже не знал о таком понятии, как психическое здоровье. Каждый раз, когда кто-то работает на вас или находится с вами в отношениях и чувствует это, значит, вы не правы», — так сказал Бэбкок в интервью Sportsnet в 2021 году. Будем верить, что он больше не переступит черту.