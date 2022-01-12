Малкин забросил в своем первом матче в сезоне. Видео

«Питтсбург» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма». В начале второго периода голом отметился российский нападающий Евгений Малкин.

Для 35-летнего россиянина этот гол стал первым в текущем чемпионате. Он проводит свой первый матч в сезоне.

Evgeni Malkin picks up his first goal of the season with a bomb on the power play, along with a beautiful screen from Sidney Crosby. pic.twitter.com/2S9UI8L5b6 — Danny Shirey (@DannyShireyPGH) January 12, 2022

Напомним, россиянин перенес операцию на правом колене в июне 2021 года и до сегодняшнего дня не играл в текущем сезоне.