НХЛ, расписание матчей 12 января. «Баффало» против «Тампы-Бэй» и другие игры
11 января, 23:00
В ночь с 11 на 12 января пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. «Баффало» сыграет против «Тампы-Бэй» и другие встречи.
НХЛ. Регулярный чемпионат (время — московское):
03:00. «Баффало Сэйбрз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»
03:00. «Коламбус Блю Джэкетс» — «Чикаго Блэкхокс»
03:00. «Флорида Пантерз» — «Ванкувер Кэнакс»
04:00. «Нэшвилл Предаторз» — «Колорадо Эвеланш»
06:00. «Анахайм Дакс» — «Питтсбург Пингвинз»
06:00. «Вегас Голден Найтс» — «Торонто Мэйпл Ливз»
06:30. «Сан-Хосе Шаркс» — «Детройт Ред Уингз»
НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //
Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке //
Видеотрансляции матчей НХЛ можно смотреть на «Яндекс Спорт»
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