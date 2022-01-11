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НХЛ, расписание матчей 12 января. «Баффало» против «Тампы-Бэй» и другие игры

11 января, 23:00
Андрей Василевский. Фото Global Look Press
Андрей Василевский. Фото Global Look Press
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В ночь с 11 на 12 января пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. «Баффало» сыграет против «Тампы-Бэй» и другие встречи.

НХЛ. Регулярный чемпионат (время — московское):

03:00. «Баффало Сэйбрз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»

03:00. «Коламбус Блю Джэкетс» — «Чикаго Блэкхокс»

03:00. «Флорида Пантерз» — «Ванкувер Кэнакс»

04:00. «Нэшвилл Предаторз» — «Колорадо Эвеланш»

06:00. «Анахайм Дакс» — «Питтсбург Пингвинз»

06:00. «Вегас Голден Найтс» — «Торонто Мэйпл Ливз»

06:30. «Сан-Хосе Шаркс» — «Детройт Ред Уингз»

НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //
Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке //
Видеотрансляции матчей НХЛ можно смотреть на «Яндекс Спорт»

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