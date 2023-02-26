Малкин в матче с «Сент-Луисом» забросил 22-ю шайбу в сезоне
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса».
36-летний россиянин забросил шайбу на 27-й минуте и сделал счет 1:1.
На данный момент на счету Малкина 59 (22+37) очков в 58 матчах сезона.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|57
|39
|18
|86
|2
|Нью-Джерси
|58
|38
|20
|81
|3
|Рейнджерс
|59
|33
|26
|75
|4
|Айлендерс
|62
|30
|32
|67
|5
|Вашингтон
|61
|29
|32
|64
|6
|Питтсбург
|57
|27
|30
|63
|7
|Филадельфия
|60
|23
|37
|56
|8
|Коламбус
|59
|19
|40
|43
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|57
|44
|13
|93
|2
|Торонто
|59
|36
|23
|80
|3
|Тампа-Бэй
|57
|36
|21
|76
|4
|Баффало
|57
|30
|27
|64
|5
|Детройт
|57
|28
|29
|64
|6
|Флорида
|61
|29
|32
|64
|7
|Оттава
|57
|27
|30
|58
|8
|Монреаль
|58
|25
|33
|54
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|58
|30
|28
|72
|2
|Виннипег
|59
|35
|24
|71
|3
|Миннесота
|59
|32
|27
|70
|4
|Колорадо
|56
|32
|24
|69
|5
|Нэшвилл
|56
|28
|28
|62
|6
|Сент-Луис
|58
|26
|32
|56
|7
|Аризона
|58
|20
|38
|49
|8
|Чикаго
|57
|20
|37
|45
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|58
|35
|23
|75
|2
|Лос-Анджелес
|60
|33
|27
|74
|3
|Эдмонтон
|60
|32
|28
|72
|4
|Сиэтл
|58
|32
|26
|70
|5
|Калгари
|59
|27
|32
|66
|6
|Ванкувер
|58
|23
|35
|51
|7
|Сан-Хосе
|59
|18
|41
|47
|8
|Анахайм
|59
|18
|41
|43
Результаты / календарь
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
27.02
28.02
1.03
2.03
3.03
|26.02
|03:00
|
Ванкувер – Бостон
|- : -
|26.02
|03:00
|
Каролина – Анахайм
|- : -
|26.02
|03:00
|
Монреаль – Оттава
|- : -
|26.02
|03:00
|
Нью-Джерси – Филадельфия
|- : -
|26.02
|04:00
|
Детройт – Тампа-Бэй
|- : -
|26.02
|06:00
|
Вегас – Даллас
|- : -
|26.02
|06:00
|
Колорадо – Калгари
|- : -
|26.02
|06:00
|
Сан-Хосе – Чикаго
|- : -
|26.02
|21:00
|
Баффало – Вашингтон
|- : -
|26.02
|22:00
|
Миннесота – Коламбус
|- : -
|26.02
|23:00
|
Виннипег – Айлендерс
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|60
|113
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|58
|88
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|57
|81
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|60
|48
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|57
|42
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|57
|39
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|36
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|27
|2.06
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|43
|2.24
Новости