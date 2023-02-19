Малкин в матче с «Нью-Джерси» оформил дубль

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси».

36-летний россиянин забросил шайбу на 55-й минуте и сделал счет 2:4. Он же забил первый гол команды в этой встрече.

На данный момент на счету Малкина 56 (21+35) очков в 55 матчах сезона.