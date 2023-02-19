«Айлендерс» уступили «Бостону», Варламов пропустил шесть шайб

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступили «Бостону» со счетом 2:6.

В составе «островитян» отличились Кайл Палмьери и Мэтт Мартин, вратарь Семен Варламов отразил 21 бросок из 27. У «Брюинз» дубль оформил Трент Фредерик, еще по голу забили Джейк Дебраск, Ник Фолиньо, Патрис Бержерон и Павел Заха.

После этого матча «Айлендерс» с 63 очками занимают восьмое место в Восточной конференции, «Бостон» с 89 очками — на первой строчке.