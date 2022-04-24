Малкин сравнялся с Ковальчуком по голам в регулярных чемпионатах НХЛ
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата против «Детройта» (7:2) и догнал Илью Ковальчука в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ.
На счету обоих по 443 гола, но форвард «Питтсбурга» провел на 52 игры больше. От занимающего третье место Александра Могильного Малкина отделяют 30 шайб, от Сергея Федорова — 40, от Александра Овечкина — 337.
Лучшие российские снайперы в истории НХЛ
|
Игрок
|
Команды
|
Матчи
|
Голы
|
1. Александр Овечкин
|
Вашингтон
|
1273
|
780
|
2. Сергей Федоров
|
Детройт, Анахайм, Коламбус, Вашингтон
|
1248
|
483
|
3. Александр Могильный
|
Баффало, Ванкувер, Нью-Джерси, Торонто
|
990
|
473
|
4. Илья Ковальчук
|
Атланта, Нью-Джерси, Лос-Анджелес, Монреаль, Вашингтон
|
926
|
443
|
5. Евгений Малкин
|
Питтсбург
|
978
|
443
|
6. Павел Буре
|
Ванкувер, Флорида, Рейнджерс
|
702
|
437
|
7. Алексей Ковалев
|
Рейнджерс, Питтсбург, Монреаль, Оттава, Флорида
|
1316
|
430
|
8. Вячеслав Козлов
|
Детройт, Баффало, Атланта
|
1182
|
356
|
9. Алексей Яшин
|
Оттава, Айлендерс
|
850
|
337
|
10. Павел Дацюк
|
Детройт
|
953
|
314
|
11. Владимир Тарасенко
|
Сент-Луис
|
603
|
251
Два набранных очка позволили Евгению выйти на девятое место в списке лучших европейских бомбардиров НХЛ. Нападающий «Питтсбурга» подвинул Никласа Лидстрема, проведшего всю карьере в «Детройте». Даниэля Альфредссона и Сергея Федорова Малкин вполне может подвинуть уже осенью, а вот атаку на топ-6 придется ждать явно больше года.
Лучшие европейские бомбардиры в истории НХЛ
|
Игрок
|
Страна
|
И
|
О (Г+П)
|
1. Яромир Ягр
|
Чехия
|
1733
|
1921 (766+1155)
|
2. Теему Селянне
|
Финляндия
|
1451
|
1457 (684+773)
|
3. Александр Овечкин
|
Россия
|
1273
|
1410 (780+630)
|
4. Яри Курри
|
Финляндия
|
1251
|
1398 (601+797)
|
5. Матс Сундин
|
Швеция
|
1346
|
1349 (564+785)
|
6. Петер Штястны
|
Словакия
|
977
|
1239 (450+789)
|
7. Сергей Федоров
|
Росси
|
1248
|
1179 (483+696)
|
8. Даниэль Альфредссон
|
Швеция
|
1246
|
1157 (444+713)
|
9. Евгений Малкин
|
Россия
|
978
|
1143 (443+700)
|
10. Никлас Лидстрем
|
Швеция
|
1564
|
1142 (264+878)
Во внутрикомандных рейтингах Малкин удерживает третьи места, обогнав по всем основным показателям Яромира Ягра. Отставание от Марио Лемье и Сидни Кросби остается очень большим. И это даже несмотря на то, что по числу проведенных матчей СуперМарио уже давно остался позади.
Лучшие бомбардиры в истории «Питтсбурга»
|
Игрок
|
Страна
|
Годы в команде
|
И
|
О (Г+П)
|
1. Марио Лемье
|
Канада
|
1984-1997, 2000-2006
|
915
|
1723 (690+1033)
|
2. Сидни Кросби
|
Канада
|
2005-н.в.
|
1105
|
1408 (516+892)
|
3. Евгений Малкин
|
Россия
|
2006-н.в.
|
978
|
1143 (443+700)
|
4. Яромир Ягр
|
Чехия
|
1990-2001
|
806
|
1079 (439+640)
|
5. Крис Летанг
|
Канада
|
2006-н.в.
|
938
|
649 (143+506)
|
6. Рик Кехо
|
Канада
|
1974-1985
|
722
|
636 (312+324)
|
7. Рон Фрэнсис
|
Канада
|
1991-1998
|
533
|
613 (164+449)
|
8. Жан Проновост
|
Канада
|
1968-1978
|
753
|
603 (316+287)
|
9. Кевин Стивенс
|
США
|
1987-1995, 2000-2002
|
522
|
555 (260+295)
|
10. Сил Эппс
|
Канада
|
1971-1977
|
495
|
500 (151+349)
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|79
|51
|28
|110
|2
|Рейнджерс
|79
|51
|28
|108
|3
|Питтсбург
|79
|45
|34
|101
|4
|Вашингтон
|78
|44
|34
|99
|5
|Айлендерс
|78
|35
|43
|80
|6
|Коламбус
|78
|35
|43
|77
|7
|Нью-Джерси
|78
|27
|51
|62
|8
|Филадельфия
|78
|24
|54
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|78
|57
|21
|120
|2
|Торонто
|79
|51
|28
|109
|3
|Тампа-Бэй
|78
|48
|30
|104
|4
|Бостон
|78
|48
|30
|101
|5
|Баффало
|80
|31
|49
|73
|6
|Детройт
|79
|30
|49
|70
|7
|Оттава
|79
|31
|48
|69
|8
|Монреаль
|79
|20
|59
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|78
|55
|23
|116
|2
|Миннесота
|78
|50
|28
|107
|3
|Сент-Луис
|79
|48
|31
|107
|4
|Нэшвилл
|78
|44
|34
|93
|5
|Даллас
|79
|44
|35
|93
|6
|Виннипег
|78
|35
|43
|81
|7
|Чикаго
|79
|26
|53
|63
|8
|Аризона
|79
|22
|57
|51
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|79
|49
|30
|108
|2
|Эдмонтон
|78
|46
|32
|98
|3
|Лос-Анджелес
|80
|43
|37
|96
|4
|Вегас
|78
|42
|36
|89
|5
|Ванкувер
|79
|38
|41
|87
|6
|Сан-Хосе
|78
|31
|47
|74
|7
|Анахайм
|79
|30
|49
|74
|8
|Сиэтл
|78
|26
|52
|58
|24.04
|02:00
|
Оттава – Монреаль
|6 : 4
|24.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Нэшвилл
|6 : 2
|24.04
|02:00
|
Флорида – Торонто
|3 : 2 ОТ
|24.04
|03:00
|
Даллас – Сиэтл
|3 : 2
|24.04
|03:00
|
Сан-Хосе – Чикаго
|4 : 1
|24.04
|05:00
|
Аризона – Сент-Луис
|4 : 5 ОТ
|24.04
|05:00
|
Калгари – Ванкувер
|6 : 3
|24.04
|05:30
|
Лос-Анджелес – Анахайм
|4 : 2
|24.04
|20:00
|
Айлендерс – Каролина
|- : -
|24.04
|20:00
|
Коламбус – Эдмонтон
|- : -
|24.04
|20:00
|
Нью-Джерси – Детройт
|- : -
|24.04
|23:00
|
Филадельфия – Питтсбург
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|77
|116
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|78
|114
|
|
Джонни Годро
Калгари
|79
|111
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|71
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|77
|54
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|79
|51
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|52
|2.03
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|62
|2.18
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|52
|2.19