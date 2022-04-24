Малкин сравнялся с Ковальчуком по голам в регулярных чемпионатах НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата против «Детройта» (7:2) и догнал Илью Ковальчука в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ.

На счету обоих по 443 гола, но форвард «Питтсбурга» провел на 52 игры больше. От занимающего третье место Александра Могильного Малкина отделяют 30 шайб, от Сергея Федорова — 40, от Александра Овечкина — 337.

Лучшие российские снайперы в истории НХЛ

Игрок Команды Матчи Голы 1. Александр Овечкин Вашингтон 1273 780 2. Сергей Федоров Детройт, Анахайм, Коламбус, Вашингтон 1248 483 3. Александр Могильный Баффало, Ванкувер, Нью-Джерси, Торонто 990 473 4. Илья Ковальчук Атланта, Нью-Джерси, Лос-Анджелес, Монреаль, Вашингтон 926 443 5. Евгений Малкин Питтсбург 978 443 6. Павел Буре Ванкувер, Флорида, Рейнджерс 702 437 7. Алексей Ковалев Рейнджерс, Питтсбург, Монреаль, Оттава, Флорида 1316 430 8. Вячеслав Козлов Детройт, Баффало, Атланта 1182 356 9. Алексей Яшин Оттава, Айлендерс 850 337 10. Павел Дацюк Детройт 953 314 11. Владимир Тарасенко Сент-Луис 603 251

Два набранных очка позволили Евгению выйти на девятое место в списке лучших европейских бомбардиров НХЛ. Нападающий «Питтсбурга» подвинул Никласа Лидстрема, проведшего всю карьере в «Детройте». Даниэля Альфредссона и Сергея Федорова Малкин вполне может подвинуть уже осенью, а вот атаку на топ-6 придется ждать явно больше года.

Лучшие европейские бомбардиры в истории НХЛ

Игрок Страна И О (Г+П) 1. Яромир Ягр Чехия 1733 1921 (766+1155) 2. Теему Селянне Финляндия 1451 1457 (684+773) 3. Александр Овечкин Россия 1273 1410 (780+630) 4. Яри Курри Финляндия 1251 1398 (601+797) 5. Матс Сундин Швеция 1346 1349 (564+785) 6. Петер Штястны Словакия 977 1239 (450+789) 7. Сергей Федоров Росси 1248 1179 (483+696) 8. Даниэль Альфредссон Швеция 1246 1157 (444+713) 9. Евгений Малкин Россия 978 1143 (443+700) 10. Никлас Лидстрем Швеция 1564 1142 (264+878)

Во внутрикомандных рейтингах Малкин удерживает третьи места, обогнав по всем основным показателям Яромира Ягра. Отставание от Марио Лемье и Сидни Кросби остается очень большим. И это даже несмотря на то, что по числу проведенных матчей СуперМарио уже давно остался позади.

Лучшие бомбардиры в истории «Питтсбурга»