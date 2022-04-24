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Сегодня, 15:24

Малкин сравнялся с Ковальчуком по голам в регулярных чемпионатах НХЛ

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.
Фото Global Look Press

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата против «Детройта» (7:2) и догнал Илью Ковальчука в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ.

На счету обоих по 443 гола, но форвард «Питтсбурга» провел на 52 игры больше. От занимающего третье место Александра Могильного Малкина отделяют 30 шайб, от Сергея Федорова — 40, от Александра Овечкина — 337.

Лучшие российские снайперы в истории НХЛ

Игрок

Команды

Матчи

Голы

1. Александр Овечкин

Вашингтон

1273

780

2. Сергей Федоров

Детройт, Анахайм, Коламбус, Вашингтон

1248

483

3. Александр Могильный

Баффало, Ванкувер, Нью-Джерси, Торонто

990

473

4. Илья Ковальчук

Атланта, Нью-Джерси, Лос-Анджелес, Монреаль, Вашингтон

926

443

5. Евгений Малкин

Питтсбург

978

443

6. Павел Буре

Ванкувер, Флорида, Рейнджерс

702

437

7. Алексей Ковалев

Рейнджерс, Питтсбург, Монреаль, Оттава, Флорида

1316

430

8. Вячеслав Козлов

Детройт, Баффало, Атланта

1182

356

9. Алексей Яшин

Оттава, Айлендерс

850

337

10. Павел Дацюк

Детройт

953

314

11. Владимир Тарасенко

Сент-Луис

603

251

Два набранных очка позволили Евгению выйти на девятое место в списке лучших европейских бомбардиров НХЛ. Нападающий «Питтсбурга» подвинул Никласа Лидстрема, проведшего всю карьере в «Детройте». Даниэля Альфредссона и Сергея Федорова Малкин вполне может подвинуть уже осенью, а вот атаку на топ-6 придется ждать явно больше года.

Лучшие европейские бомбардиры в истории НХЛ

Игрок

Страна

И

О (Г+П)

1. Яромир Ягр

Чехия

1733

1921 (766+1155)

2. Теему Селянне

Финляндия

1451

1457 (684+773)

3. Александр Овечкин

Россия

1273

1410 (780+630)

4. Яри Курри

Финляндия

1251

1398 (601+797)

5. Матс Сундин

Швеция

1346

1349 (564+785)

6. Петер Штястны

Словакия

977

1239 (450+789)

7. Сергей Федоров

Росси

1248

1179 (483+696)

8. Даниэль Альфредссон

Швеция

1246

1157 (444+713)

9. Евгений Малкин

Россия

978

1143 (443+700)

10. Никлас Лидстрем

Швеция

1564

1142 (264+878)

Во внутрикомандных рейтингах Малкин удерживает третьи места, обогнав по всем основным показателям Яромира Ягра. Отставание от Марио Лемье и Сидни Кросби остается очень большим. И это даже несмотря на то, что по числу проведенных матчей СуперМарио уже давно остался позади.

Лучшие бомбардиры в истории «Питтсбурга»

Игрок

Страна

Годы в команде

И

О (Г+П)

1. Марио Лемье

Канада

1984-1997, 2000-2006

915

1723 (690+1033)

2. Сидни Кросби

Канада

2005-н.в.

1105

1408 (516+892)

3. Евгений Малкин

Россия

2006-н.в.

978

1143 (443+700)

4. Яромир Ягр

Чехия

1990-2001

806

1079 (439+640)

5. Крис Летанг

Канада

2006-н.в.

938

649 (143+506)

6. Рик Кехо

Канада

1974-1985

722

636 (312+324)

7. Рон Фрэнсис

Канада

1991-1998

533

613 (164+449)

8. Жан Проновост

Канада

1968-1978

753

603 (316+287)

9. Кевин Стивенс

США

1987-1995, 2000-2002

522

555 (260+295)

10. Сил Эппс

Канада

1971-1977

495

500 (151+349)

Евгений Малкин
Илья Ковальчук
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 79 51 28 110
2 Рейнджерс 79 51 28 108
3 Питтсбург 79 45 34 101
4 Вашингтон 78 44 34 99
5 Айлендерс 78 35 43 80
6 Коламбус 78 35 43 77
7 Нью-Джерси 78 27 51 62
8 Филадельфия 78 24 54 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 78 57 21 120
2 Торонто 79 51 28 109
3 Тампа-Бэй 78 48 30 104
4 Бостон 78 48 30 101
5 Баффало 80 31 49 73
6 Детройт 79 30 49 70
7 Оттава 79 31 48 69
8 Монреаль 79 20 59 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 78 55 23 116
2 Миннесота 78 50 28 107
3 Сент-Луис 79 48 31 107
4 Нэшвилл 78 44 34 93
5 Даллас 79 44 35 93
6 Виннипег 78 35 43 81
7 Чикаго 79 26 53 63
8 Аризона 79 22 57 51
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 79 49 30 108
2 Эдмонтон 78 46 32 98
3 Лос-Анджелес 80 43 37 96
4 Вегас 78 42 36 89
5 Ванкувер 79 38 41 87
6 Сан-Хосе 78 31 47 74
7 Анахайм 79 30 49 74
8 Сиэтл 78 26 52 58
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Оттава – Монреаль
 6 : 4
24.04 02:00
Тампа-Бэй – Нэшвилл
 6 : 2
24.04 02:00
Флорида – Торонто
 3 : 2 ОТ
24.04 03:00
Даллас – Сиэтл
 3 : 2
24.04 03:00
Сан-Хосе – Чикаго
 4 : 1
24.04 05:00
Аризона – Сент-Луис
 4 : 5 ОТ
24.04 05:00
Калгари – Ванкувер
 6 : 3
24.04 05:30
Лос-Анджелес – Анахайм
 4 : 2
24.04 20:00
Айлендерс – Каролина
 - : -
24.04 20:00
Коламбус – Эдмонтон
 - : -
24.04 20:00
Нью-Джерси – Детройт
 - : -
24.04 23:00
Филадельфия – Питтсбург
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И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 77 116
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 78 114
Джонни Годро

Джонни Годро

Калгари

 79 111
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 71 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 77 54
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 79 51
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 52 2.03
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

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Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

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