Американский журналист назвал три причины, по которым Овечкин должен получить «Харт Трофи»
Американский журналист Stars & Sticks Майкл Мардзакко назвал три причины, по которым российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин должен получить «Харт Трофи».
Первой причиной специалист назвал удачный финишный отрезок.
«Поклонники «Кэпс» были в панике после удручающих результатов в январе и феврале, но капитану команды не составило труда поднять коллектив вверх по турнирной таблице Столичного дивизиона. Он побил рекорд Теэму Селянне по количеству взятий ворот за сезон среди игроков в возрасте 36 лет и старше», — написал Мардзакко.
Следующая причина, по мнению эксперта, отсутствие проблем со здоровьем. Как пишет Мардзакко, Овечкин в нынешнем сезоне НХЛ брал лишь несколько выходных, которые тратил на восстановление и вообще редко пропускал матчи из-за травм на протяжении своей карьеры.
«Хоккеист при этом не просто отличается износостойкостью. Он по-прежнему не боится проводить силовые приемы, несмотря на то что уже является ветераном лиги. В этом сезоне на его счету 138 хитов, что намного больше, чем в прошлом (98)», — приводит слова Мардзакко Stars & Sticks.
Последняя, третья причина, 36-летний Овечкин «продолжает бросать вызов возрасту». По мнению журналиста, российских форвард забивает голы в бешеном темпе, будто бы он все еще в расцвете сил.
Мардзакко в статье на сайте Stars & Sticks отметил, что главным конкурентом Овечкина в борьбе за «Харт Трофи» является форвард «Торонто» Остон Мэттьюс, на счету которого ошеломляющие 58 голов и лидерство в списке лучших снайперов лиги.
«Харт Трофи» — это приз, вручаемый лучшему игроку сезона в НХЛ.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|79
|51
|28
|110
|2
|Рейнджерс
|79
|51
|28
|108
|3
|Питтсбург
|79
|45
|34
|101
|4
|Вашингтон
|78
|44
|34
|99
|5
|Айлендерс
|78
|35
|43
|80
|6
|Коламбус
|78
|35
|43
|77
|7
|Нью-Джерси
|78
|27
|51
|62
|8
|Филадельфия
|78
|24
|54
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|78
|57
|21
|120
|2
|Торонто
|79
|51
|28
|109
|3
|Тампа-Бэй
|78
|48
|30
|104
|4
|Бостон
|78
|48
|30
|101
|5
|Баффало
|80
|31
|49
|73
|6
|Детройт
|79
|30
|49
|70
|7
|Оттава
|79
|31
|48
|69
|8
|Монреаль
|79
|20
|59
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|78
|55
|23
|116
|2
|Миннесота
|78
|50
|28
|107
|3
|Сент-Луис
|79
|48
|31
|107
|4
|Нэшвилл
|78
|44
|34
|93
|5
|Даллас
|79
|44
|35
|93
|6
|Виннипег
|78
|35
|43
|81
|7
|Чикаго
|79
|26
|53
|63
|8
|Аризона
|79
|22
|57
|51
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|79
|49
|30
|108
|2
|Эдмонтон
|78
|46
|32
|98
|3
|Лос-Анджелес
|80
|43
|37
|96
|4
|Вегас
|78
|42
|36
|89
|5
|Ванкувер
|79
|38
|41
|87
|6
|Сан-Хосе
|78
|31
|47
|74
|7
|Анахайм
|79
|30
|49
|74
|8
|Сиэтл
|78
|26
|52
|58
|24.04
|02:00
|
Оттава – Монреаль
|6 : 4
|24.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Нэшвилл
|6 : 2
|24.04
|02:00
|
Флорида – Торонто
|3 : 2 ОТ
|24.04
|03:00
|
Даллас – Сиэтл
|3 : 2
|24.04
|03:00
|
Сан-Хосе – Чикаго
|4 : 1
|24.04
|05:00
|
Аризона – Сент-Луис
|4 : 5 ОТ
|24.04
|05:00
|
Калгари – Ванкувер
|6 : 3
|24.04
|05:30
|
Лос-Анджелес – Анахайм
|4 : 2
|24.04
|20:00
|
Айлендерс – Каролина
|- : -
|24.04
|20:00
|
Коламбус – Эдмонтон
|- : -
|24.04
|20:00
|
Нью-Джерси – Детройт
|- : -
|24.04
|23:00
|
Филадельфия – Питтсбург
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|77
|116
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|78
|114
|
|
Джонни Годро
Калгари
|79
|111
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|71
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|77
|54
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|79
|51
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|52
|2.03
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|62
|2.18
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|52
|2.19