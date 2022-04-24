Американский журналист назвал три причины, по которым Овечкин должен получить «Харт Трофи»

Американский журналист Stars & Sticks Майкл Мардзакко назвал три причины, по которым российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин должен получить «Харт Трофи».

Первой причиной специалист назвал удачный финишный отрезок.

«Поклонники «Кэпс» были в панике после удручающих результатов в январе и феврале, но капитану команды не составило труда поднять коллектив вверх по турнирной таблице Столичного дивизиона. Он побил рекорд Теэму Селянне по количеству взятий ворот за сезон среди игроков в возрасте 36 лет и старше», — написал Мардзакко.

Следующая причина, по мнению эксперта, отсутствие проблем со здоровьем. Как пишет Мардзакко, Овечкин в нынешнем сезоне НХЛ брал лишь несколько выходных, которые тратил на восстановление и вообще редко пропускал матчи из-за травм на протяжении своей карьеры.

«Хоккеист при этом не просто отличается износостойкостью. Он по-прежнему не боится проводить силовые приемы, несмотря на то что уже является ветераном лиги. В этом сезоне на его счету 138 хитов, что намного больше, чем в прошлом (98)», — приводит слова Мардзакко Stars & Sticks.

Последняя, третья причина, 36-летний Овечкин «продолжает бросать вызов возрасту». По мнению журналиста, российских форвард забивает голы в бешеном темпе, будто бы он все еще в расцвете сил.

Мардзакко в статье на сайте Stars & Sticks отметил, что главным конкурентом Овечкина в борьбе за «Харт Трофи» является форвард «Торонто» Остон Мэттьюс, на счету которого ошеломляющие 58 голов и лидерство в списке лучших снайперов лиги.

«Харт Трофи» — это приз, вручаемый лучшему игроку сезона в НХЛ.