Малкин пошутил о своей форме: «Надеюсь завтра сезон закончится, и я выиграю «Харт Трофи»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин пошутил по поводу своей формы в начале сезона НХЛ.

«Надеюсь, завтра сезон закончится, и я выиграю «Харт Трофи». Я прекрасно себя чувствую, я нас потрясающая линии. Длительный отдых, мы соскучились по хоккею. Я хочу выигрывать. В прошлом году мы выдали плохую концовку. Мы не любим пропускать плей-офф», — сказал Малкин в послематчевом интервью.

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