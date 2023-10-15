Гавриков стал третьей звездой матча «Лос-Анджелес» — «Каролина»

Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков признан третьей звездой матча с «Каролиной» (5:6 Б) в «регулярке» КХЛ.

Россиянин забил гол, который позволил «Кингз» сократить отставание в счете до 4:5.

Первой звездой матча стал Себастьян Ахо («Каролина») — автор 2 (1+1) очков. Второй звездой игры стал Анже Копитар («Лос-Анджелес»), который отметился двумя шайбами.