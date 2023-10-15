Малкин стал третьим лучшим снайпером в истории НХЛ среди россиян: «Попробую догнать Овечкина»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поднялся на третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ среди россиян.

Гол в ворота «Калгари» (5:2) стал для россиянина 473-м в карьере. Малкин догнал Александра Могильного и теперь уступает лишь Сергею Федорову (483) и Александру Овечкину (822).

«Я об этом не думал. Постараюсь догнать Овечкина, но это не легко. Я показал свой лучший хоккей. Надеюсь, когда я завершу карьеру, то оглянусь и скажу, что отдал всего себя. Я не думаю об очках и прочем. Я просто показываю свой максимум», — цитирует 37-летнего форварда пресс-служба НХЛ.

Малкин считает, что «Питтсбург» обязан выйти в плей-офф в этом сезоне