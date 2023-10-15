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Сегодня, 10:25

Малкин стал третьим лучшим снайпером в истории НХЛ среди россиян: «Попробую догнать Овечкина»

Руслан Минаев
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Евгений Малкин.
Фото Global Look Press

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поднялся на третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ среди россиян.

Гол в ворота «Калгари» (5:2) стал для россиянина 473-м в карьере. Малкин догнал Александра Могильного и теперь уступает лишь Сергею Федорову (483) и Александру Овечкину (822).

«Я об этом не думал. Постараюсь догнать Овечкина, но это не легко. Я показал свой лучший хоккей. Надеюсь, когда я завершу карьеру, то оглянусь и скажу, что отдал всего себя. Я не думаю об очках и прочем. Я просто показываю свой максимум», — цитирует 37-летнего форварда пресс-служба НХЛ.

Малкин считает, что «Питтсбург» обязан выйти в плей-офф в этом сезоне

Александр Овечкин
Евгений Малкин
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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Малкин считает, что «Питтсбург» обязан выйти в плей-офф в этом сезоне
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 2 2 0 4
2 Питтсбург 3 2 1 4
3 Нью-Джерси 2 1 1 3
4 Айлендерс 1 1 0 2
5 Коламбус 2 1 1 2
6 Филадельфия 2 1 1 2
7 Рейнджерс 2 1 1 2
8 Вашингтон 1 0 1 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 2 2 0 4
2 Торонто 2 2 0 4
3 Монреаль 2 1 1 3
4 Детройт 2 1 1 2
5 Оттава 2 1 1 2
6 Тампа-Бэй 2 1 1 2
7 Флорида 2 0 2 0
8 Баффало 2 0 2 0
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 2 2 0 4
2 Сент-Луис 2 1 1 3
3 Аризона 1 1 0 2
4 Даллас 1 1 0 2
5 Виннипег 2 1 1 2
6 Миннесота 2 1 1 2
7 Нэшвилл 3 1 2 2
8 Чикаго 3 1 2 2
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 3 3 0 6
2 Ванкувер 2 2 0 4
3 Калгари 2 1 1 2
4 Лос-Анджелес 2 0 2 1
5 Сан-Хосе 2 0 2 1
6 Сиэтл 3 0 3 1
7 Анахайм 1 0 1 0
8 Эдмонтон 2 0 2 0
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15.10 02:00
Бостон – Нэшвилл
 3 : 2
15.10 02:00
Торонто – Миннесота
 7 : 4
15.10 02:00
Монреаль – Чикаго
 3 : 2
15.10 02:00
Питтсбург – Калгари
 5 : 2
15.10 02:00
Детройт – Тампа-Бэй
 6 : 4
15.10 02:00
Коламбус – Рейнджерс
5 : 3
15.10 02:30
Айлендерс – Баффало
 3 : 2
15.10 03:00
Сент-Луис – Сиэтл
 2 : 1 Б
15.10 05:00
Эдмонтон – Ванкувер
 3 : 4
15.10 05:00
Сан-Хосе – Колорадо
 1 : 2 Б
15.10 05:00
Вегас – Анахайм
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15.10 05:30
Лос-Анджелес – Каролина
 5 : 6 Б
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Вратари (КН)
И О
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 2 6
Евгений Малкин

Евгений Малкин

Питтсбург

 3 6
Элиас Петтерссон

Элиас Петтерссон

Ванкувер

 2 6
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 2 6
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 2 4
Колтон Сиссонс

Колтон Сиссонс

Нэшвилл

 3 3
И КН
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 2 0.92
Маккензи Блэквуд

Маккензи Блэквуд

Сан-Хосе

 1 0.92
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 1 0.92
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