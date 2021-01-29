Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал уход со своего поста генерального менеджера команды Джима Рутерфорда.

«Могу сказать, что мы к этому были совершенно не готовы. Джим многое вложил в нас, и я хочу поблагодарить его за те два Кубка Стэнли, которые мы выиграли вместе.

Он никогда не сидел сложа руки и постоянно думал о том, как усилить «Питтсбург». Это большая потеря. Но в хоккее подобное случается довольно часто. Наша задача — играть и побеждать — от этого никак не меняется», — цитирует Малкина пресс-служба НХЛ.

71-летний функционер принял решение покинуть клуб по личным причинам. В период работы Рутерфорда «Пингвинз» каждый год выходили в плей-офф и дважды подряд выиграли Кубок Стэнли.