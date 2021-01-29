Президент «Коламбуса» отправил за Лайне личный самолет

Президент «Коламбуса» Джон Пи Макконелл отправил свой частный самолет в Оттаву. Борт должен привезти из Канады нападающего Патрика Лайне, сообщает в Twitter журналист Аарон Портцлайн.

Финский хоккеист занимался оформлением документов для перехода в новый клуб.

После того, как он окажется в расположении команды, нападающий должен отбыть короткий карантин.

В субботу, 23 января «Коламбус» и «Виннипег» совершили обмен спортсменами. Финский снайпер Лайне и форвард Джек Рословик ушли в клуб из Коламбуса, на их место отправился Пьер-Люк Дюбуа, а также драфт-пик третьего раунда.