Малкин: «Надеюсь, однажды Кросби отдаст мне передачу на 500-й гол»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поздравил капитана команда Сидни Кросби со знаковым достижением — 500 голов в НХЛ.

«Я рад за Сида. Он заслужил это своим трудом. Каждый гол. И я счастлив ему в этом ассистировать. Прекрасные воспоминания. Надеюсь, однажды он отдаст мне передачу на 500-й гол», — цитирует Малкина Pens Inside Scoop.

Напомним, Кросби забил 500-й гол в лиге 15 февраля в игре против «Филадельфии» (5:4 ОТ). Он отличился в большинстве с передачи Малкина.

На данный момент в активе российского форварда 430 голов. Его контракт с «Питтсбургом» истекает в конце сезона.