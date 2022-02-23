Нападающий «Чикаго» перенес операцию на спине

Нападающий «Чикаго» Джухар Хайра перенес успешную операцию на спине. На восстановление хоккеисту потребуется 10-12 недель, сообщает пресс-служба клуба.

В этом сезоне 27-летний канадец провел 27 матчей, в которых забросил 3 шайбы.

Его контракт с «Блэкхокс» истекает летом следующего года. Зарплата хоккеиста составляется 975 тысяч долларов за сезон.