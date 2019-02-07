Малкин может пропустить четвертый матч подряд

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин скорее всего пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ с "Флоридой", информирует официальный сайт лиги.

Форвард не тренируется с командой с 30 января, когда он получил травму верхней части тела в поединке против "Тампы", в котором "Питтсбург" потерпел поражение со счетом 2:4. Но есть шанс, что Малкин восстановится в ближайшие дни. Таким образом, игрок может пропустить четвертый матч подряд.

Напомним, что 32-летний хоккеист достиг отметки в 600 передач в НХЛ и вышел по этому показателю на четвертое место среди россиян в истории лиги. В этом сезоне на его счету 55 (14+41) очков в 50 встречах при показателе полезности "-18".

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