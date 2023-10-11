Малкин, Кросби и Летанг установили рекорд по количеству сезонов в одном клубе
Хоккеисты «Питтсбурга» Евгений Малкин, Сидни Кросби и Крис Летанг приняли участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго». Таким образом, для них этот сезон стал 18-м в качестве одноклубников.
По этому показателю тройка игроков «Пингвинз» установили рекорд для ведущих спортивных лиг Северной Америки. Они обошли бейсболистов «Нью-Йорк Янкис» Дерека Джитера, Мариано Риверу и Хорхе Посаду, который вметсе играли с 1995 по 2011 год.
Сезон-2023/24 для Кросби является 19-м в составе «Питтсбург». Малкин и Летанг присоединились к нему на год позже.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|2
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|3
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|4
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|5
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|6
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|7
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|8
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|1
|1
|0
|2
|2
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|3
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|4
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|5
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|6
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|7
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|8
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|4
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Нэшвилл
|1
|0
|1
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|2
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|4
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|5
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|6
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|7
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|8
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
|11.10
|00:30
|
Тампа-Бэй – Нэшвилл
|5 : 3
|11.10
|03:00
|
Питтсбург – Чикаго
|2 : 4
|11.10
|05:30
|
Вегас – Сиэтл
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Ник Пол
Тампа-Бэй
|1
|3
|
|
Брэйден Пойнт
Тампа-Бэй
|1
|3
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|1
|2
|И
|Г
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|1
|2
|
|
Ник Пол
Тампа-Бэй
|1
|2
|
|
Томас Новак
Нэшвилл
|1
|1
|И
|КН
|
|
Йонас Йоханссон
Тампа-Бэй
|1
|3.00
|
|
Юусе Сарос
Нэшвилл
|1
|4.17
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