Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:41

Малкин, Кросби и Летанг установили рекорд по количеству сезонов в одном клубе

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Хоккеисты «Питтсбурга» Евгений Малкин, Сидни Кросби и Крис Летанг приняли участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго». Таким образом, для них этот сезон стал 18-м в качестве одноклубников.

По этому показателю тройка игроков «Пингвинз» установили рекорд для ведущих спортивных лиг Северной Америки. Они обошли бейсболистов «Нью-Йорк Янкис» Дерека Джитера, Мариано Риверу и Хорхе Посаду, который вметсе играли с 1995 по 2011 год.

Сезон-2023/24 для Кросби является 19-м в составе «Питтсбург». Малкин и Летанг присоединились к нему на год позже.

Алекс Гальченюк и&nbsp;Эрик Карлссон. Главный обмен лета в НХЛ: Малкин и Кросби идут за кубком с лучшим защитником прошлого сезона
Евгений Малкин
Крис Летанг
Сидни Кросби
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
0
Читайте также
«Против участия России, но бойкот — не выход». Запад определился с позицией по Парижу-2024
Костомаров сообщил, что примет участие в гастролях шоу Авербуха «Письма любви»
Российские военные отразили атаки ВСУ под Васильевкой
Армия Израиля сообщила о прибытии в страну первого самолета США с боеприпасами
Песков назвал ситуацию на Ближнем Востоке более чем тревожной
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Овечкин: Кубок Стэнли vs Олимпиада, отдаст ли сына в хоккей, «Динамо»
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
`

«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: видеообзор матча НХЛ

НХЛ, матчи 11 октября: «Тампа» — «Нэшвилл», «Питтсбург» — «Чикаго»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 0 0 0 0
2 Рейнджерс 0 0 0 0
3 Вашингтон 0 0 0 0
4 Питтсбург 0 0 0 0
5 Филадельфия 0 0 0 0
6 Айлендерс 0 0 0 0
7 Нью-Джерси 0 0 0 0
8 Коламбус 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 1 1 0 2
2 Баффало 0 0 0 0
3 Торонто 0 0 0 0
4 Оттава 0 0 0 0
5 Детройт 0 0 0 0
6 Флорида 0 0 0 0
7 Бостон 0 0 0 0
8 Монреаль 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 0 0 0 0
2 Даллас 0 0 0 0
3 Виннипег 0 0 0 0
4 Чикаго 0 0 0 0
5 Миннесота 0 0 0 0
6 Аризона 0 0 0 0
7 Сент-Луис 0 0 0 0
8 Нэшвилл 1 0 1 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 0 0 0 0
2 Эдмонтон 0 0 0 0
3 Калгари 0 0 0 0
4 Сан-Хосе 0 0 0 0
5 Анахайм 0 0 0 0
6 Лос-Анджелес 0 0 0 0
7 Вегас 0 0 0 0
8 Сиэтл 0 0 0 0
Результаты / календарь
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
11.10 00:30
Тампа-Бэй – Нэшвилл
 5 : 3
11.10 03:00
Питтсбург – Чикаго
 2 : 4
11.10 05:30
Вегас – Сиэтл
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Ник Пол

Ник Пол

Тампа-Бэй

 1 3
Брэйден Пойнт

Брэйден Пойнт

Тампа-Бэй

 1 3
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 1 2
И Г
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 1 2
Ник Пол

Ник Пол

Тампа-Бэй

 1 2
Томас Новак

Томас Новак

Нэшвилл

 1 1
И КН
Йонас Йоханссон

Йонас Йоханссон

Тампа-Бэй

 1 3.00
Юусе Сарос

Юусе Сарос

Нэшвилл

 1 4.17
Новости
RSS RSS
Все новости