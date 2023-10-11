«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: видеообзор матча НХЛ

«Тампа-Бэй» обыграла «Нэшвилл» (5:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на льду «Амали Арены» в Тампе.

В составе победителей Никита Кучеров и Ник Пол забросили по две шайбы, а также один гол на свой счет записал Брэндон Хэгел. У «Предаторз» отличились Томас Новак, Райан О'Райли и Юусо Парссинен.

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