«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: видеообзор матча НХЛ
«Тампа-Бэй» обыграла «Нэшвилл» (5:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на льду «Амали Арены» в Тампе.
В составе победителей Никита Кучеров и Ник Пол забросили по две шайбы, а также один гол на свой счет записал Брэндон Хэгел. У «Предаторз» отличились Томас Новак, Райан О'Райли и Юусо Парссинен.
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15.10
16.10
|11.10
|00:30
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
|5 : 3
|11.10
|03:00
|
Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
|
Вегас – Сиэтл
|- : -
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