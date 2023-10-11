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«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: видеообзор матча НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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11 октября. «Тампа-Бэй» — «Нэшвилл» — 5:4.
Фото USA Today Sports

«Тампа-Бэй» обыграла «Нэшвилл» (5:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на льду «Амали Арены» в Тампе.

В составе победителей Никита Кучеров и Ник Пол забросили по две шайбы, а также один гол на свой счет записал Брэндон Хэгел. У «Предаторз» отличились Томас Новак, Райан О'Райли и Юусо Парссинен.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Дубль Кучерова помог «Тампе» обыграть «Нэшвилл» в стартовом матче сезона НХЛ
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13.10
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15.10
16.10
11.10 00:30
Тампа-Бэй – Нэшвилл
 5 : 3
11.10 03:00
Питтсбург – Чикаго
 - : -
11.10 05:30
Вегас – Сиэтл
 - : -
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