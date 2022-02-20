Малкин и Летанг вручили Кросби золотую клюшку в честь 500-й шайбы в НХЛ

Перед началом матча регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбургом» и «Каролиной» прошла торжественная церемония чествования капитана «Пингвинов» Сидни Кросби.

Партнеры по команде поздравили его со знаковым достижением: 500 голов в карьере. Евгений Малкин и Керис Летанг вручили ему золотую клюшку.

Congratulations, Sid!



Prior to today's game, Kris Letang and Evgeni Malkin presented Sidney Crosby with a golden stick and a framed piece commemorating the captain's 500th career goal. pic.twitter.com/fHv3x3RXVb — Pittsburgh Penguins (@penguins) February 20, 2022

Кросби стал лишь вторым игроком в XXI веке, кому покорилось такое достижение. Первым был капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Кроме того, по этому показателю канадец стал лишь вторым игроком в истории «Питтсбурга» — сразу после легендарного Марио Лемье.