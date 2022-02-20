Любушкин может дебютировать в составе «Торонто» в матче против «Коламбуса», Дзингел будет выставлен на драфт отказов

Любушкин может дебютировать в составе «Торонто» в матче против «Коламбуса»

Защитник Илья Любушкин в ближайшее время присоединиться к «Торонто». Он может дебютировать в составе команде в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса», который состоится 23 февраля, сообщает журналист Лэнс Хорнби.

Напомним, что «Аризона» приняла решение обменять 27-летнего россиянина в «Торонто» на канадского форварда Ника Ричи.

За обмен Любушкина «Аризона» также получила право выбора в третьем раунде 2023 года. Вместе с защитником «Койотс» отдали «Торонто» американского нападающего Райана Дзингела.

По данным источника, Дзингел выставят на драфт отказов, чтобы потом игрока можно было бы отправить в фарм-клуб.