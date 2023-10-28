Капризов — о поражении от «Вашингтона»: «Надо играть просто и умно, и у нас все будет хорошо»

Форвард «Миннесота» Кирилл Капризов подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (2:3 Б).

«Мы хорошо играли. Я хочу иметь больше возможностей забить гол. Надо играть просто и умно, и я думаю, у нас все будет хорошо», — приводит слова Капризова официальный сайт клуба.

«Вашингтон» с 7 очками занимает 12-е место в Восточной конференции. «Миннесота» располагается на 6-й строчке в Западной конференции (8 очков).