Маккиннон занял второе место в списке лучших игроков «Колорадо» по количеству победных голов

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон забил 60-й победный гол за клуб в карьере. Он набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата с «Торонто» (5:3).

Как сообщает пресс-служба лиги, Маккиннон по этому показателю обошел Милана Хейдука (59), единолично заняв второе место в списке лучших игроков «Эвеланш». Лидером является Джо Сакик — 86 победных голов.

28-летний Маккиннон в текущем сезоне сыграл 43 матча и набрал 69 (23+46) очков.