Марченко повторил рекорд Рика Нэша по голам в первых 100 матчах за «Коламбус»

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко забил 35-й гол в карьере в НХЛ в матче регулярного чемпионата с «Сиэтлом» (4:7).

Эта игра стала для россиянина 100-й в лиге за «Коламбус». Как сообщает сайт НХЛ, 23-летний россиянин повторил клубный рекорд по голам в первых 100 матчах за «Блю Джекетс». Ранее 35 голов в таком же количестве игр за «Коламбус» забил Рик Нэш.

Марченко в текущем сезоне НХЛ провел 41 матч и набрал 24 (14+10) очка.