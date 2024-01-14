«Вегас» проиграл «Калгари» в матче НХЛ

«Вегас» не смог обыграть «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:3.

Единственную шайбу за «Голден Найтс» забросил Чандлер Стивенсон. За «Флэймз» забили Блейк Коулман, Назем Кадри и Микаэль Баклунд.

«Вегас» занимает пятое место в турнирной таблице НХЛ с 53 очками в 43 матчах. «Калгари» находится на 10-й строчке, набрав 45 баллов в 43 играх.