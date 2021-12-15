Макдэвид: «Я все еще хочу поехать на Олимпиаду»

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид заявил о желании выступить на Олимпиаде в Пекине (Китай).

«Очевидно, ситуация непростая. За последнее время появлялось очень много информации, говорили о трехнедельном карантине и так далее. Конечно, все это тревожит. Впрочем, я все еще хочу поехать на Олимпиаду, но нужно убедиться, что на Играх будет безопасно, причем для всех спортсменов, а не только для хоккеистов», — приводит ESPN слова Макдэвида.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

В этом году НХЛ и профсоюз игроков НХЛ достигли соглашения с Международной федерацией хоккея об участии игроков лиги в Олимпийских играх 2022 года. При этом лига сохраняет за собой право отказаться от участия в соревнованиях, если сочтет ситуацию с распространением коронавируса небезопасной.