Беднар о дубле Ничушкина в ворота «Рейнджерс»: «Он всегда выходит на первый план в нужный момент»

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар прокомментировал дубль нападающего «Эвеланш» Валерия Ничушкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (4:2).

«Ничушкин сегодня провел отличный матч. Он всегда выходит на первый план в нужные моменты. В каждой игре разные парни забивают для нас своевременные и важные голы, и именно так нам удаётся побеждать. Это необходимо, чтобы стать лучшей командой в этой лиге. Ничушкин — невероятно командный и неэгоистичный игрок. Мне всегда хочется, чтобы такие парни добивались успеха. Сейчас Ничушкину отведена действительно важная роль в нашей команде. И ему здесь нравится», — приводит официальный сайт НХЛ слова Беднара.

Благодаря двум шайбам в ворота «Рейнджерс» Ничушкин был признан первой звездой матча. На счету россиянина 9 голов в 17 матчах в нынешнем сезоне.