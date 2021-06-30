Макдэвид выиграл «Харт Трофи» и «Тед Линдсей»
03:04
Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид получил награду «Харт Трофи». Приз вручается хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ. На его счету 105 (33+72) очка в 56 матчах.
На приз кроме него претендовали Натан Маккиннон («Колорадо») и Остон Мэттьюс («Торонто»).
Также Макдэвид стал обладателем «Тед Линдсей Эворд» (приз самому выдающемуся хоккеисту сезона по итогам голосования среди членов профсоюза хоккеистов НХЛ).
В прошлом году награду самому ценному игроку НХЛ получил нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль. На счету капитана «Вашингтона» Александра Овечкина три приза «Харт Трофи».
Читайте также
3
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю