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Макдэвид выиграл «Харт Трофи» и «Тед Линдсей»

03:04
Коннор Макдэвид (справа). Фото Instagram
Коннор Макдэвид (справа). Фото Instagram
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Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид получил награду «Харт Трофи». Приз вручается хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ. На его счету 105 (33+72) очка в 56 матчах.

На приз кроме него претендовали Натан Маккиннон («Колорадо») и Остон Мэттьюс («Торонто»).

Также Макдэвид стал обладателем «Тед Линдсей Эворд» (приз самому выдающемуся хоккеисту сезона по итогам голосования среди членов профсоюза хоккеистов НХЛ).

В прошлом году награду самому ценному игроку НХЛ получил нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль. На счету капитана «Вашингтона» Александра Овечкина три приза «Харт Трофи».

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Евгений Козинов все материалы автора

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