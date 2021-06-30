Макдэвид выиграл «Харт Трофи» и «Тед Линдсей»

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид получил награду «Харт Трофи». Приз вручается хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ. На его счету 105 (33+72) очка в 56 матчах.

На приз кроме него претендовали Натан Маккиннон («Колорадо») и Остон Мэттьюс («Торонто»).

Также Макдэвид стал обладателем «Тед Линдсей Эворд» (приз самому выдающемуся хоккеисту сезона по итогам голосования среди членов профсоюза хоккеистов НХЛ).

This year's winner of the Hart Memorial Trophy, the player most valuable to his team during the regular season, is Connor McDavid (@cmcdavid97)! #NHLAwards pic.twitter.com/Yw2VFT2Akl — NHL (@NHL) June 29, 2021

В прошлом году награду самому ценному игроку НХЛ получил нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль. На счету капитана «Вашингтона» Александра Овечкина три приза «Харт Трофи».