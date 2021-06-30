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Флери обошел Василевского в споре за приз лучшему вратарю «Везина Трофи»

02:47
Андрей Василевский. Фото Instagram
Андрей Василевский. Фото Instagram
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Вратарь «Вегаса» Марк-Андре Флери стал лауреатом «Везина Трофи», сообщает пресс-служба НХЛ.

В борьбе за эту награду он обошел российского голкипера «Тампы» Андрея Василевского и вратаря «Колорадо» Филиппа Грубауэра.

«Везина Трофи» — награда, ежегодно вручаемая вратарю Национальной хоккейной лиги, сыгравшему в регулярном чемпионате не менее 25 матчей и продемонстрировавшему лучшую игру среди всех конкурентов. Лауреат определяется голосованием генеральных менеджеров клубов НХЛ.

Василевский уже выигрывал эту престижную награду в 2019 году.

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Евгений Козинов все материалы автора

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