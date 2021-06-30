Флери обошел Василевского в споре за приз лучшему вратарю «Везина Трофи»
02:47
Вратарь «Вегаса» Марк-Андре Флери стал лауреатом «Везина Трофи», сообщает пресс-служба НХЛ.
В борьбе за эту награду он обошел российского голкипера «Тампы» Андрея Василевского и вратаря «Колорадо» Филиппа Грубауэра.
«Везина Трофи» — награда, ежегодно вручаемая вратарю Национальной хоккейной лиги, сыгравшему в регулярном чемпионате не менее 25 матчей и продемонстрировавшему лучшую игру среди всех конкурентов. Лауреат определяется голосованием генеральных менеджеров клубов НХЛ.
Василевский уже выигрывал эту престижную награду в 2019 году.
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