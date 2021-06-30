Флери обошел Василевского в споре за приз лучшему вратарю «Везина Трофи»

Вратарь «Вегаса» Марк-Андре Флери стал лауреатом «Везина Трофи», сообщает пресс-служба НХЛ.

В борьбе за эту награду он обошел российского голкипера «Тампы» Андрея Василевского и вратаря «Колорадо» Филиппа Грубауэра.

Congratulations to first-time winner of the prestigious Vezina Trophy, Marc-Andre Fleury! #NHLAwards pic.twitter.com/Fw7N2Gvkea — NHL (@NHL) June 29, 2021

«Везина Трофи» — награда, ежегодно вручаемая вратарю Национальной хоккейной лиги, сыгравшему в регулярном чемпионате не менее 25 матчей и продемонстрировавшему лучшую игру среди всех конкурентов. Лауреат определяется голосованием генеральных менеджеров клубов НХЛ.

Василевский уже выигрывал эту престижную награду в 2019 году.