Макдэвид повторил достижения Торнтона и Гретцки

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид стал вторым игроком в 21-м веке, который смог отдать 90 голевых передач в одном регулярном чемпионате.

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (3:5) нападающий набрал 2 (0+2) очка. В нынешнем сезоне у него 26 голов и 91 результативная передача. Он стал первым игроком с сезона-2006/2007, которому удалось достичь показателя в 90 голевых передач в одном регулярном чемпионате. Тогда этот результат показал Джо Торнтон.

Кроме того, капитан «Ойлерз» стал вторым игроком в истории клуба, который отдал 90 ассистов в одном сезоне. В регулярном чемпионате-1987/88 эта планка покорилась Уэйну Гретцки.