Макдэвид показал лучший результат в конкурсе владения клюшкой на Матче звезд НХЛ. Кучеров не набрал очков

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид выиграл конкурс по владению клюшкой на Матче звезд НХЛ. Его время — 25,755 секунды.

Второе место занял Мэтью Барзал из «Айлендерс» — 26,929 секунды (4 очка). Замкнул тройку Вильям Нюландер из «Торонто» — 27,272 секунды (3 очка).

Четвертым стал Нэйтан Маккиннон из «Колорадо» — 27,715 секунды (2 очка). Пятый результат у Леона Драйзайтля («Эдмонтон») — 28,677 секунды (1 очко).

Российский форвард Никита Кучеров из «Тампы» преодолел дистанцию за 44,178 секунды и не набрал очков.

Ранее конкурс на скорость выиграл форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, нападающий Маккиннон показал лучший результат в конкурсе бросков в касание, Элиас Петтерссон из «Ванкувера» стал лучшим в конкурсе передач, а Кэйл Макар из «Колорадо» показал лучший результат в конкурсе на силу броска.

После пяти конкурсов в таблице лидирует Макар и Барзал — по 11 очков.