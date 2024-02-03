Макар победил в конкурсе на самый сильный бросок на Матче звезд НХЛ

Нападающий «Колорадо» Кэйл Макар показал лучший результат в конкурсе на силу броска на Матче звезд НХЛ. Его лучшая попытка — 102,5 миль/час.

Второе место занял Джей Ти Миллер из «Ванкувера» — 102,3 миль/час (4 очка), а замкнул тройку лучших его одноклубник Элиас Петтерссон — 98,4 миль/час (3 очка).

Четвертая и пятая строчки у Остона Мэттьюса («Торонто») и Давида Пастрняка («Бостон») — 96,22 миль/час и 95,27 мильч/час. Они получили 2 и 1 очко соответственно.

Ранее конкурс на скорость выиграл форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон показал лучший результат в конкурсе бросков в касание, а Петтерссон стал лучшим в конкурсе передач.

После четырех конкурсов в таблице лидирует Макар — 11 очков. Петтерсон идет вторым — 10.